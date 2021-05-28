Зірка футболу позбувся контракту через секс-скандал

У 2020 році Nike розірвала контракт із зіркою ПСЖ Неймаром і почала розслідування звинувачень на адресу бразильця. Тепер стало відомо, що одна зі співробітниць компанії нібито стала жертвою сексуальних домагань з боку футболіста, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання The Wall Street Journal﻿, працівниця Nike розповіла друзям і колегам про те, що в 2016 році бразилець намагався схилити її до орального сексу в своєму готельному номері. Тоді вона займалася організацією рекламних заходів для гравця та його оточення.

Неймар у формі збірної Бразилії

Представниця Неймара назвала звинувачення брехливими і заявила, що нападник ПСЖ буде захищати себе від заяв, що носять безпідставний характер.

Відзначається, що співробітниця Nike поскаржилася на поведінку бразильця в 2018 році, після чого компанія найняла адвокатів для розслідування справи. У 2020-му угоду з Неймаром, яка мала діяти протягом восьми наступних років, була розірвана, оскільки він відмовився співпрацювати зі слідством.

29-річний бразильський футболіст підписав перший контракт із брендом у 13-річному віці.

Бутси Неймара