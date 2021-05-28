Середня зарплата за рік суттєво зросла

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень. За останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 19,7%.

Найвища нарахована зарплата у квітні була в Києві - 20 422 гривень, найнижча - в Херсонській області - 10 647 гривень.