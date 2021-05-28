Білорусь не дала пілотові зв'язатися з Ryanair, – гендиректор компанії

Білоруські диспетчери відмовили пілотові Ryanair в проханні зв'язатися з компанією для підтвердження інформації про мінування. Про це в листі заявив генеральний директор перевізника Майкл О'Лірі, передають міжнародні ЗМІ.

У листі також зазначено, що інформація, оприлюднена білоруським урядом, є "помилковою і неточною", а літак був "незаконно переадресовано під хибним приводом".

О'Лірі пише, що пілотові борту повідомили про відсутність відповіді адміністрації Ryanair на телефонні дзвінки, і тоді він під тиском білоруських правоохоронців погодився приземлитися в Мінську.

Наразі в європейських країнах цей епізод розглядається як піратство і викрадення літака.