Білорусь не дала пілотові зв'язатися з Ryanair, – гендиректор компанії
Білоруські диспетчери відмовили пілотові Ryanair в проханні зв'язатися з компанією для підтвердження інформації про мінування. Про це в листі заявив генеральний директор перевізника Майкл О'Лірі, передають міжнародні ЗМІ.
У листі також зазначено, що інформація, оприлюднена білоруським урядом, є
"помилковою і неточною", а літак був
"незаконно переадресовано під хибним приводом".
О'Лірі пише, що пілотові борту повідомили про відсутність відповіді адміністрації Ryanair на телефонні дзвінки, і тоді він під тиском білоруських правоохоронців погодився приземлитися в Мінську.
Наразі в європейських країнах цей епізод розглядається як піратство і викрадення літака.