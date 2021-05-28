Литва оголосила двох білоруських дипломатів персонами нон грата

Литва оголосила двох білоруських дипломатів персонами нон грата

МЗС Литви ухвалило рішення оголосити персонами нон грата двох співробітників посольства Білорусі, повідомляє Европейская правда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Литви.

28 травня до литовського зовнішньополітичного відомства викликали представника посольства Білорусі, де йому вручили дипломатичну ноту, в якій двох співробітників посольства оголошено персонами нон грата, "оскільки вони здійснювали діяльність, несумісну з дипломатичним статусом".

Дипломатам дали сім днів на виїзд з Литви.

"Рішення є вираженням солідарності з Латвією", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністерство закордонних справ Литви також висловило протест представнику Білорусі щодо триваючих репресій проти громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації і висловило вимогу негайного звільнення Романа Протасевича, його дівчини Софії Сапеги, інших політичних в'язнів та незаконно затриманих осіб.

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