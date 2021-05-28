У Єгипті під час дайвінгу зник колишній глава української розвідки

Сьогодні, 28 травня, близько 11:00 (за Києвом - близько 12:00 - Ред.), В Єгипті під час дайвінгу поблизу міста Дахаб після занурення не сплив колишній глава Служби зовнішньої розвідки у 2014-2016 роках 62-річний Віктор Гвоздь. про це розповіли джерела в дипломатичних колах, повідомляє Страна.ua.

Зараз рятувальники займаються пошуком його або його тіла. Ситуація знаходиться на контролі посольства України в Єгипті.

За попередньою інформацією, Віктор Гвоздь разом з дружиною перебували на відпочинку в готель Jaz Dahabeya Dahab.

Пізніше стало відомо, що Віктор Гвоздь знайдений живим.

Гвоздь був призначений главою СВР відразу після Майдану в лютому 2014 року. Звільнено указом Порошенко 29 квітня 2016 року.