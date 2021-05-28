Названо галузі із найшвидшим зростанням зарплат

У квітні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні в порівнянні з квітнем минулого року зросла на 29,8%. Середня зарплата становила 13 543 гривень, повідомляє РБК-Україна.

За даним Державної служби статистики, найвища зарплата була у галузі "Інформація та телекомунікації" - 27 101 гривень, де нарахування за рік збільшилися на 48,0%.

Далі йде "Фінансова та страхова діяльність" - 23 557 гривень (+16,3%), професійна, наукова та технічна діяльність 21 883 гривні (47,8%), "Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування" - 17 116 гривень (+13,8%).

Зарплати у промисловості за рік зросли на 26,8% до 14 471 гривень, на транспорті - на 22,9% до 13 205 гривень, у торгівлі - на 22,1% до 12 693 гривень, у сільському господарстві - на 22,8% до 12 451 гривень, у будівництві - на 32,9% до 10 955 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 66,8% до 11 735 гривень, освітян - на 30,7% до 10 859 гривень.