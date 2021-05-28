В СБУ запобігли незаконному вивезенню з України ювелірних прикрас

Правоохоронці запобігли незаконному вивезенню за кордон культурних артефактів часів Скіфської епохи, на міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від $40 тис, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За попередніми даними слідства, забезпечував нелегальне переправлення раритетів посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур'єра, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин".

Оперативники і слідчі СБ України виявили в особистих речах кур'єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської епохи, виготовлених із жовтого і білого золота", - повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби унікальні, вони становлять культурну та історичну цінність для України.

Вилучені предмети старовини будуть спрямовані для експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України.