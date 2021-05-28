Другий випадок за тиждень: в Одеській області знайшли застреленим прикордонника

В смт Тарутине Одеської області сьогодні вранці знайдено застреленим прикордонника. Про це розповіли в пресслужбі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що загиблий знайдений застреленим на своєму робочому місці.

"Зараз поки неможливо точно назвати причину того, що сталося. За попередніми даними, це - самогубство", - сказали в управлінні.

Зараз на місці працюють правоохоронці, встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 24 травня в Одесі застрелився офіцер-прикордонник. Трагедія сталася на території військової частини №9997, розташованої на вул. Інглезі.