Нові фото сім'ї Монатика: перший випускний синів
Після того як Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною офіційно представили публіці своїх синів, вони стали частіше публікувати їх фото на своїх офіційних сторінках в Instagram, повідомляє WomanEL.
Ірина показала нові фотографії в Instagram. На знімках хлопчики постали в образі знаменитого чарівника Гаррі Поттера.
У коментарях до публікації Ірина зазначила, що сьогодні у Платона і Данила був перший в їх житті випускний. Хлопчики закінчили садок і готуються піти в перший клас.
Знімки тут же зібрали безліч лайків і вітальних коментарів.