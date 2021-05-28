Нові фото сім'ї Монатика: перший випускний синів

Після того як Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною офіційно представили публіці своїх синів, вони стали частіше публікувати їх фото на своїх офіційних сторінках в Instagram, повідомляє WomanEL.

Ірина показала нові фотографії в Instagram. На знімках хлопчики постали в образі знаменитого чарівника Гаррі Поттера.

У коментарях до публікації Ірина зазначила, що сьогодні у Платона і Данила був перший в їх житті випускний. Хлопчики закінчили садок і готуються піти в перший клас.

https://www.instagram.com/p/CPaTq4JnB3v/

Фото: Instagram Ірини Монатік

Знімки тут же зібрали безліч лайків і вітальних коментарів.