Нові фото сім'ї Монатика: перший випускний синів

Після того як Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною офіційно представили публіці своїх синів, вони стали частіше публікувати їх фото на своїх офіційних сторінках в Instagram, повідомляє WomanEL.

Ірина показала нові фотографії в Instagram. На знімках хлопчики постали в образі знаменитого чарівника Гаррі Поттера.

У коментарях до публікації Ірина зазначила, що сьогодні у Платона і Данила був перший в їх житті випускний. Хлопчики закінчили садок і готуються піти в перший клас.

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Фото: Instagram Ірини Монатік

Знімки тут же зібрали безліч лайків і вітальних коментарів.

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