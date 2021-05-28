Ціни на полуницю в Україні вже нижчі за торішні

З початку поточного тижня ціни на полуницю садову в Україні почали інтенсивно знижуватися. За словами учасників ринку, пропозиція цієї ягоди з відкритого ґрунту стрімко збільшується, що змушує виробників знижувати ціни, повідомляє EastFruit.

В Україні ціна на полуницю озвучується виробниками на рівні 45-65 грн / кг ($ 1,63-2,36 / кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому варто враховувати, що наразі пропозиція полуниці ще не досягла свого піку і більш масовий збір ягоди почнеться лише наступного тижня, що також може негативно позначитися на цінах у згаданому сегменті.

Так, у поточному сезоні, попри пізню весну, ціни на полуницю садову в Україні в середньому на 19% нижчі, ніж роком раніше. Однак, на думку ключових гравців ринку, ціни в цьому сегменті будуть утримуватися на порівняно невисокому рівні впродовж усього сезону, оскільки площі під даною культурою за рік збільшилися.