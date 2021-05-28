Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єром Словаччини

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегер, які прибули в Україну з офіційним візитом. Про це, з посиланням на пресслужбу ОП, повідомляє Кореспондент.

Словаччина незмінно підтримує територіальну цілісність України й засуджує анексію Криму, підкреслив Хегер.

"Наша позиція по анексії Криму дуже важлива - це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", - сказав Едуард Хегер.

У свою чергу Зеленський розповів співрозмовникові про поточну ситуацію на сході України.

"Спасибі від імені українського народу президенту Чапутовій, вам, вашій країні, вашому народові за стійку підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за незмінну позицію щодо санкцій політики через російську агресію на сході нашої країни й незаконної анексії Криму", - сказав Зеленський.

Він також подякував словацькому уряду за недавню ратифікацію угоди, що дозволяє відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту Ужгород.

Сторони обмінялися думками щодо шляхів активізації українсько-словацького торгово-економічного і секторального співробітництва. Вони констатували стратегічну роль співпраці в забезпеченні енергетичної безпеки Європи, а також погодилися, що СП-2 є політичним проєктом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи.