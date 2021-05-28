Лівні й похолодання: синоптики "порадували" прогнозом на вихідні

Найближчі вихідні не стануть подарунком для любителів відпочинку на відкритому повітрі, оскільки принесуть з собою дощову погоду. У суботу опади очікуються по всій країні, в неділю в деяких регіонах має бути сухо, до того ж у західні й північні регіони прийде похолодання.

Прогноз на 29 травня

У суботу в Західній Україні стовпчики термометрів піднімуться не більше ніж до +15...+17 у світлий час і +8...+11 у темний (трохи тепліше в Житомирській і Вінницькій областях). У північних, а також Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вдень прогнозують від 17 до 21 з "плюсом", вночі - близько 13-15. Жителі півдня країни та Дніпропетровщини будуть задовольнятися 22-24 градусами вище нуля (до +26 в Херсонській області) протягом дня і 14-16 після заходу сонця (до +18 на Дніпропетровщині). На сході й у Запорізькій області обіцяють +25...+27 у світлий час і +15...+17 в темний.

По всій Україні будуть лити дощі: найсильніші - в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях. У всіх інших - або середньої інтенсивності, або незначні. Скрізь, крім Закарпаття та Івано-Франківщини, висока ймовірність гроз. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; місцями можливі шквальні пориви до 15-20 м/с.

По всій країні, крім Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, буде встановлений Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки.

У більшості районів Тернопільської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей і Криму надзвичайно високі ризики виникнення пожеж.

У Києві дощ, може бути гроза. Вдень повітря прогріється до +18...+20°C, вночі охолоне до +14...+16. Швидкість вітру - 3-6 м/с, не виключаються пориви.

Карта опадів, очікуваних о 14:00 в суботу, 29 травня. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 30 травня

У неділю в західних областях вдень температура знизиться до +12...+15 (трохи тепліше на Закарпатті та Вінниччині), вночі там варто чекати похолодання до +5...+8. На півночі країни повітря прогріється до 16-18 за Цельсієм у світлий час і охолоне до 10-12 в темний. Жителі всіх інших регіонів можуть чекати від 19 до 24 градусів протягом дня (до +25 в Луганській області) і близько 11-13 з "плюсом" після заходу сонця (до +16 в Криму).

Дощі повинні відступити з півдня України, в тому числі й Криму, а також частини Запорізької області. В інших регіонах - дощ. Інтенсивність опадів в цілому повинна знизитися, проте в Київській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях можуть бути зливи. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві з ранку може бути сухо, але далі до кінця дня дощ. У світлий час термометри покажуть +16...+18°C, в темний - приблизно +11...+13. Швидкість вітру - 2-4 м/с.