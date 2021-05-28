Організатор "Євробачення" призупиняє членство Білорусі

Європейський мовний союз (EBU), який, зокрема, є організатором конкурсу пісенного конкурсу «Євробачення», вирішив призупинити членство Білорусі. У Мінська є 2 тижні на відповідь, потім рішення вступить в силу, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні EBU.

"На сьогоднішньому засіданні Виконавча рада EBU прийняла рішення про призупинення членства Білтелерадіокомпанії" , — йдеться в повідомленні.

Там також зазначається, що EBU уважно стежить за свободою ЗМІ в Білорусі і постійно закликає БТРК, як члена союзу, відстоювати його основні цінності, незалежності та підзвітності.

У союзі заявили, що в останні тижні організацію особливо стривожила трансляція по білоруським каналам інтервʼю, "явно отриманих під примусом".

"Ми також відстежували інші передачі Білтелерадіокомпанії з цього питання, які викликали інші серйозні побоювання" , — повідомили в EBU.

У світлі цих виняткових подій у Виконавчої ради немає іншого

За інформацією спілки, у Білтелерадіокомпанії буде два тижні на відповідь до вступу в силу припинення її членства в союзі.