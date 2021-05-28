Білорусь опустилася в списку торговельних партнерів України

Серед торгівельних партнерів України у зовнішній торгівлі товарами у 2020 році Білорусь посіла шосте місце, однак за підсумками першого кварталу 2021 року вона опустилася на одну сходинку нижче і посіла сьоме місце, повідомляє Укрiнформ.

"У 2020 році серед торгівельних партнерів України у зовнішній торгівлі товарами Білорусь посіла шосте місце. За підсумками І кварталу 2021 роки Білорусь у зовнішній торгівлі товарами опустилася на одну сходинку донизу і посіла сьоме місце серед торгівельних партнерів", - повідомили у Мінекономіки.

"За підсумками першого кварталу 2021 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Білоруссю склав 1,2 млрд дол., що більше аналогічного періоду минулого року на 8,8%, в тому числі експорт товарів склав 334,2 млн дол (із зменшенням на 15,1%), а імпорт товарів, відповідно, склав 884,9 млрд дол. (із збільшенням на 21,6%). Зокрема, торговельний оборот товарами між Україною та Білоруссю у першому кварталі 2021 року був на рівні 1,2 млрд дол. (+10,9%): експорт товарів – 305,9 млн дол. (-13,4%), імпорт товарів – 863,7 млрд дол. (+23,1%)", - зазначили у Мінекономіки.

У міністерстві також навели дані за 2020 рік. Тоді обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Білоруссю сягнув 4,4 млрд дол., що на 20,9% менше, ніж у 2019 році, в тому числі експорт товарів становив 1,4 млрд дол. (- 14,8% проти 2019 року), а імпорт товарів – 3,0 млрд дол. (- 23,6%). При цьому торгівельний оборот товарами між Україною та Білоруссю у 2020 році був на рівні 4,2 млрд дол. (-20,6%): експорт товарів – 1,3 млрд дол. (-13,8%), імпорт товарів – 2,9 млрд дол. (-23,4%).

У Мінекономіки зауважили, що питома вага Білорусі у загальному зовнішньоторгівельному обороті товарів і послуг України у 2019 році становила 4,2%, у 2020-му – 3,7%, у першому кварталі 2021 року – 3,7%. Якщо ж ідеться лише про зовнішньоторгівельний оборот товарів України, то частка Білорусі у 2019 році становила 4,8%, у 2020-му – 4,1%, у першому кварталі 2021 року – так само 4,1%.