Напої для схуднення, які потрібно пити перед сном

Виходить, що проблеми зі сном і спроби спати по 4-5 годин на добу заважають схудненню і навіть сприяють набору зайвої ваги, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Є напої, які допомагають налагодити сон, відновлюючи тим самим гормональний баланс в організмі, і активізують процес схуднення. Рецепт їх приготування і склад настільки простий, що ви можете зробити його прямо зараз, тому що все необхідне є в кожному будинку. Що це за напої, в чому їх сила і наскільки це правда - дивіться у відео.