Литва висилає двох білоруських дипломатів: звинувачують в шпигунстві
У п'ятницю, 28 травня, Міністерство закордонних справ Литви оголосило двох співробітників білоруського посольства персонами нон грата. Вони повинні покинути країну протягом семи днів, повідомляє Страна.ua.
У литовське відомство викликали представника посольства Білорусі, якому вручили дипломатичну ноту, в якій двох співробітників оголосили персонами нон грата "оскільки вони здійснювали діяльність є несумісною з їх дипломатичним статусом".
"Рішення є висловленням солідарності з Латвією", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Крім того, відомство висловило протест білоруському представнику через триваючі репресій проти цивільного суспільства і незалежних засобів масової інформації Білорусі. МЗС зажадав негайно звільнити Романа Протасевича, його дівчину Софію Сапегу та інших політичних в'язнів.
"Двом офіцерам розвідки Білорусі, які працюють під дипломатичним прикриттям, було запропоновано покинути Литву. Ні, спасибі і до побачення", - написав міністр у Twitter про висилку дипломатів.