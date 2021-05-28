Литва висилає двох білоруських дипломатів: звинувачують в шпигунстві

У п'ятницю, 28 травня, Міністерство закордонних справ Литви оголосило двох співробітників білоруського посольства персонами нон грата. Вони повинні покинути країну протягом семи днів, повідомляє Страна.ua.

У литовське відомство викликали представника посольства Білорусі, якому вручили дипломатичну ноту, в якій двох співробітників оголосили персонами нон грата " оскільки вони здійснювали діяльність є несумісною з їх дипломатичним статусом".

"Рішення є висловленням солідарності з Латвією", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Крім того, відомство висловило протест білоруському представнику через триваючі репресій проти цивільного суспільства і незалежних засобів масової інформації Білорусі. МЗС зажадав негайно звільнити Романа Протасевича, його дівчину Софію Сапегу та інших політичних в'язнів.