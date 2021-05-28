"Укртатнафта" Коломойського заявляє про готовність повністю замінити білоруський бензин

ПАТ "Укртатнафта" у відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну заявила, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку, повідомляє Экономическая правда.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ "Укртатнафта" забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%. З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ.

"Укртатнафта" майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне" , - йдеться у позиції компанії.

В "Укртатнафті" заявляють, що збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного пального і скрапленого газу.