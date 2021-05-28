"Укртатнафта" Коломойського заявляє про готовність повністю замінити білоруський бензин
ПАТ "Укртатнафта" у відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну заявила, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку, повідомляє Экономическая правда.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ "Укртатнафта" забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%. З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ.
"Укртатнафта" майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне", - йдеться у позиції компанії.
В "Укртатнафті" заявляють, що збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного пального і скрапленого газу.