У Єгипті загинув екс-глава української розвідки

У Єгипті помер колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Після занурення в воду для дайвінгу 62-річний Гвоздь не виплив, повідомляє Факти.ICTV.

За попередньою інформацією, рятувальники знайшли чоловіка після зникнення. Його доставили в лікарню, де медики констатували смерть.

Відомо, що справою вже займається Посольство України в Єгипті. Екс-глава розвідки, ймовірно, відпочивав разом з дружиною в готелі Jaz Dahabeya Dahab.

Віктор Гвоздь обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки з 2014 до 2016 року.