Глава МЗС Латвії написав про "божевілля режиму Лукашенка"

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич відреагував на порушення в Білорусі кримінальної справи проти нього у зв'язку з інцидентом з держпрапором Білорусі в Ризі, заявивши про "відчай і безумство" режиму Лукашенка, повідомляє Европейская правда.

Свою заяву Рінкевич оприлюднив у Twitter в п’ятницю.

"Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мене і мера Риги Мартіньша Стакіса. Це показує відчай і безумство режиму Лукашенка. Пропоную йому краще розібратися в справі про викрадення рейсу Ryanair і почати розслідування державного тероризму" , - написав глава латвійського зовнішньополітичного відомства.