Силовики в Білорусі завели кримінальну справу на главу МЗС Латвії

Генпрокуратура Білорусі вирішила завести кримінальну справу на міністра закордонних справ Латвії Едгарда Рінкевича і мера Риги Мартіньша Стакіса, повідомляє УНИАН.

Латвійських чиновників силовики Білорусі підозрюють у вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення національної ворожнечі за ознакою національної приналежності (ч. 3 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).

"Злочинні дії виразилися в публічних знятті й заміні символу суверенної Білорусі – державного прапора, який був встановлений в центрі Риги у зв'язку з участю національної команди в чемпіонаті світу з хокею, на біло-червоно-біле полотнище. Така наруга над державною символікою принизила національну гідність білорусів" , - заявили в Генпрокуратурі РБ.

Йдеться про інцидент, що стався в Ризі 24 травня.

"Прапор, що символізує режим, який здійснює державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги, тому ми його зняли!" ,- заявив тоді мер Риги Мартіньш Стакіс.

Розслідувати інцидент з прапором буде білоруський Слідчий комітет.