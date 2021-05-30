Названо найпопулярніші автомобілі в Європі

Peugeot 208 та 2008 стали найпопулярнішими автомобілями в Європі у квітні 2021 року. Моделі від французької компанії розташувалися на першій та другій позиції відповідно за продажами на континенті, повідомляє Обозреватель.

Такі ж результати машини від автовиробника показали у лютому 2021-го. Загалом від початку року вони посідають першу та четверту позиції у рейтингу найбільш продаваних автомобілів. Такі дані навели в аналітичному агентстві JATO Dynamics.

Найбільш продаваним електрокаром (BEV) став нещодавно випущений Volkswagen ID.4, який випередив ID.3. Це вперше з моменту виходу він очолив рейтинг електромобілів.

"Як і передбачалося, наступну фазу зростання популярності електромобілів спровокують позашляховики. Volkswagen ID.4, який посідає лідерські позиції, – це лише початок тенденції електричних позашляховиків, і ми очікуємо, що нові моделі з’являться на ринку у міру зростання споживчого попиту" , – сказав глобальний аналітик JATO Dynamics Феліпе Муньос.

Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим електрокаром в Європі у квітні. Джерело: Volkswagen

Завдяки ID.4 Volkswagen Group отримали 34% європейського ринку електричних автомобілів у квітні. Німецький автовиробник продемонстрував кращі результати на ринку BEV, ніж на загальному ринку, де його частка становила майже 27%.

Загалом у квітні в Європі зареєстрували 1 029 008 нових автомобілів. Так ринок на континенті збільшився на 261% у порівнянні з квітнем 2020 року. В цей час минулого року нові реєстрації майже повністю припинилися через введення локдауну.

Досі ринок ще далекий від повернення до допандемічного рівня. Зараз загальний обсяг реєстрацій нових автомобілів на 23% нижчий, ніж був у квітні 2019 року. За даними JATO, на 26 ринках в Європі у квітні 2021-го було зареєстровано найнижчий загальний обсяг продажів за останні 20 років, за винятком квітня 2020 року.

Водночас електричні автомобілі показали рекордні результати минулого місяця. Реєстрації нових електрокарів становили 15% ринку, у порівнянні з 11%, які були рік тому. Попит на суто електричні моделі зріс на 338% до 71 500 одиниць, а реєстрація гібридів зросла на 507% до 81 000 одиниць.