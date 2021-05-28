Делегація американських сенаторів відвідає Україну

Джин Шахін, яка є членом сенатського комітету із закордонних відносин Сенату і головою підкомітету з європейської та регіональної безпекової співпраці, Роб Портман (Республіканська партія) та Кріс Мерфі (Демократична партія) – наступного тижня відвідають з офіційним візитом країни Східної Європи, зокрема Україну, Литву та Грузію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні, відповідну заяву зробила Шахін. Водночас вона наголосила, що візит планується здійснити для того, щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам.

"Україна та Грузія є важливими партнерами США проти дедалі агресивнішої Росії, і дуже важливо, щоб ми передали нашу солідарність з народами України і Грузії та заохотили політичних лідерів продовжувати необхідні реформи, які зміцнять їхню демократію. Ми підтримуємо Україну та Грузію в їхньому бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть відіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО та ЄС", - зазначила сенатор.

У посольстві повідомляють, що візит до Литви сенатори здійснять для зустрічі з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською і міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом у світлі " посилення порушень режимом Лукашенка прав людини політичної опозиції, включаючи нещодавнє викрадення цивільного авіалайнера з метою незаконного арешту й затримання журналіста Романа Протасевича" .

В Україні сенатори заохочуватимуть продовження реформ для зміцнення її демократії та висловлять солідарність з країною, яка продовжує стикатися з дедалі агресивнішою політикою РФ.

"Ця двопартійна подорож стане чітким повідомленням про те, що Сполучені Штати прагнуть відбудувати наші трансатлантичні відносини та підтвердити глобальне лідерство США в просуванні демократичних цінностей", - додала Шахін.

Планується, що під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства, а також українського та грузинського урядів, зокрема з лідерами опозиційних партій у Грузії, які є членами парламенту.