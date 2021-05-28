Зеленський пропонував головному редактору відомого ЗМІ посаду свого прес-секретаря

Головний редактор інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва могла стати прес-секретарем президента України Володимира Зеленського замість Юлії Мендель, проте відповіла главі держави відмовою, повідомляє Телеграф.

За словами Мусаєва, Зеленський в 2019 році запропонував їй посаду свого прес-секретаря.

"Так, така пропозиція надходила. Чому я відмовилася? Нескладно здогадатися. Я журналіст від а до я. Я не можу собі уявити по ту сторону барикад і те, що мені доведеться десь брехати або маніпулювати ... На жаль, робота прес -секретаря в чомусь це має на увазі. Я не підходяща людина на цю посаду. Абсолютно ", - говорить Мусаєва.

З Зеленським вона говорила по телефону, і пропозиція її дуже здивувала, так як свою заявку на цю посаду вона не подавала.