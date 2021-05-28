МЗС України передало РНБО список прихильників режиму Лукашенка
Міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, який уже було передано на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про впровадження персональних санкцій - ІФ)", - зазначив Єнін в ефірі телеканалу "Украіна24" в п'ятницю.
Він уточнив, що санкції планується впроваджувати проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".