Що очікується на валютному ринку на вихідних

В останній день тижня і, по суті, останній повноцінний день місяця торгівля на міжбанківському валютному ринку пройшла у вузькому діапазоні при повній відсутності коливань.

Протистояння продавців і покупців сьогодні проявилося в повній мірі. Охочих продати виявилося більше, ніж покупців, тому продавцям відразу довелося стримати апетити і почати знижувати цінник. Але і покупцям не вдалося змусити їх віддавати валюту дешево: консенсус був знайдений в діапазоні 27,49-27,52 гривень, в якому фактично і пройшла торгова сесія п'ятниці. Через меншого, ніж зазвичай, попиту продати валюту вдалося не всім бажаючим.

До закриття торгів п'ятниці опустилися на 1 копійку на покупці в порівнянні із закриттям четверга; на продаж залишилися на тому ж рівні.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,49 / 27,56 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже, ніж в четвер: спред на відкритті склав 7 копійок. Продавці спробували на старті виставити ціни вище, але побачивши, що покупців не так багато, відразу ж почали знижувати цінник. Перша угода на 0,5 млн доларів, як і вчора, пройшла за ціною 27,52 гривень, але набагато пізніше: лише о 9:50 хтось із продавців закрив протилежну заявку. Ще буквально 40 хвилин торгівля проходила в межах 27,52-27,53 гривень, потім котирування пішли на спад: ті, кому треба було обов'язково купити, закінчилися, а решта стали чекати зниження. З 11 години і аж до закриття операції здійснювалися в діапазоні 27,49-27,52 гривень, причому досить багато угод пройшло за ціною дешевше 27,50 гривень.

Котирування закриття - 27,49 / 27,53 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 5,5 млн у порівнянні з четвергом і склав 91,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,5052 гривень.

Офіційний курс долара на 31 травня встановлено на позначці 27,5004 гривень за долар, зниження на 2,56 копійки.

Офіційний курс євро на 31 травня встановлено на позначці 33,3896 гривні за євро, зниження на 17,97 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,2190. Сьогодні євро опустився до позначки 1,2131 долара, але потім розвернувся і до вечора виріс до 1,2195 долара, відреагувавши на публікацію даних американської статистики.

Російський рубль в першій половині дня опустився до 73,70 рублів за долар, але до вечора, скориставшись слабкістю американського долара, скоректувався до 73,20 рублів. Станом на 18:30 він торгується в діапазоні 73,25-73,30 рубля за долар. Вартість готівкового рубля в Києві залишається незмінною на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів з кінця минулого тижня.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

Нездатність безготівкового долара продовжити зростання і подальше за цим зниження котирувань на міжбанківському валютному ринку поставили тренд і на готівковому. До вечора в столиці вже щосили продавали оптові партії «американця» по 27,48-27,49 гривень. На вихідних Київ відзначатиме День міста, і попит на валюту, за словами операторів, зовсім «зійде нанівець». Тому з великою часткою ймовірності долар продаватимуть по 27,48-27,52 гривень, а купувати - набагато дешевше.

Упав до вечора і готівковий євро: його згодні були віддавати по 33,45-33,47 гривні. На вихідних діапазон по євровалюті буде ширше, але в районі 33,45-33,50 гривень його цілком можна буде купити.

Що стосується російського рубля, ціну на нього, схоже, в черговий раз «забетонували» на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Такою вона збережеться і на вихідних.

На думку операторів валютного ринку, головною проблемою на майбутніх вихідних можуть стати перебої з гривнею в зв'язку з тим, що здають валюту буде набагато більше, ніж покупців.