Що очікується на валютному ринку на вихідних
В останній день тижня і, по суті, останній повноцінний день місяця торгівля на міжбанківському валютному ринку пройшла у вузькому діапазоні при повній відсутності коливань.
Протистояння продавців і покупців сьогодні проявилося в повній мірі. Охочих продати виявилося більше, ніж покупців, тому продавцям відразу довелося стримати апетити і почати знижувати цінник. Але і покупцям не вдалося змусити їх віддавати валюту дешево: консенсус був знайдений в діапазоні 27,49-27,52 гривень, в якому фактично і пройшла торгова сесія п'ятниці. Через меншого, ніж зазвичай, попиту продати валюту вдалося не всім бажаючим.
До закриття торгів п'ятниці опустилися на 1 копійку на покупці в порівнянні із закриттям четверга; на продаж залишилися на тому ж рівні.
Хід торгів
Стартові котирування - 27,49 / 27,56 (купівля / продаж).
Торги п'ятниці відкрилися вже, ніж в четвер: спред на відкритті склав 7 копійок. Продавці спробували на старті виставити ціни вище, але побачивши, що покупців не так багато, відразу ж почали знижувати цінник. Перша угода на 0,5 млн доларів, як і вчора, пройшла за ціною 27,52 гривень, але набагато пізніше: лише о 9:50 хтось із продавців закрив протилежну заявку. Ще буквально 40 хвилин торгівля проходила в межах 27,52-27,53 гривень, потім котирування пішли на спад: ті, кому треба було обов'язково купити, закінчилися, а решта стали чекати зниження. З 11 години і аж до закриття операції здійснювалися в діапазоні 27,49-27,52 гривень, причому досить багато угод пройшло за ціною дешевше 27,50 гривень.
Котирування закриття - 27,49 / 27,53 (купівля / продаж).
- Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 5,5 млн у порівнянні з четвергом і склав 91,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,5052 гривень.
- Офіційний курс долара на 31 травня встановлено на позначці 27,5004 гривень за долар, зниження на 2,56 копійки.
- Офіційний курс євро на 31 травня встановлено на позначці 33,3896 гривні за євро, зниження на 17,97 копійки.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,2190. Сьогодні євро опустився до позначки 1,2131 долара, але потім розвернувся і до вечора виріс до 1,2195 долара, відреагувавши на публікацію даних американської статистики.
Російський рубль в першій половині дня опустився до 73,70 рублів за долар, але до вечора, скориставшись слабкістю американського долара, скоректувався до 73,20 рублів. Станом на 18:30 він торгується в діапазоні 73,25-73,30 рубля за долар. Вартість готівкового рубля в Києві залишається незмінною на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів з кінця минулого тижня.
Що очікується на валютному ринку на вихідних
Нездатність безготівкового долара продовжити зростання і подальше за цим зниження котирувань на міжбанківському валютному ринку поставили тренд і на готівковому. До вечора в столиці вже щосили продавали оптові партії «американця» по 27,48-27,49 гривень. На вихідних Київ відзначатиме День міста, і попит на валюту, за словами операторів, зовсім «зійде нанівець». Тому з великою часткою ймовірності долар продаватимуть по 27,48-27,52 гривень, а купувати - набагато дешевше.
Упав до вечора і готівковий євро: його згодні були віддавати по 33,45-33,47 гривні. На вихідних діапазон по євровалюті буде ширше, але в районі 33,45-33,50 гривень його цілком можна буде купити.
Що стосується російського рубля, ціну на нього, схоже, в черговий раз «забетонували» на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Такою вона збережеться і на вихідних.
На думку операторів валютного ринку, головною проблемою на майбутніх вихідних можуть стати перебої з гривнею в зв'язку з тим, що здають валюту буде набагато більше, ніж покупців.