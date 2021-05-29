П'ять незвичних автомобілів із 4х4

Автомобілі з 4x4 зазвичай мають підвищений кліренс та великі шини. Також вони часто є великими, тобто позашляховиками, або повнорозмірними пікапами, повідомляє Обозреватель.

Через необхідну додаткову техніку (роздавальну коробку та новий диференціал) лише великі машини пропонують надійний повний привід. Але раніше цією опцією оснащували дуже різні автомобілі.

Fiat Panda Mk1 був ідеальним для будь-якої місцевості. Джерело: classiccars.brightwells.com

Fiat Panda у версії Mk1 було випущено в 1980 році. Він був розроблений як доступний, практичний і невеликий автомобіль. Хоча дизайн був досить простим, машина була видатною. Силова установка FIRE (повністю інтегрований роботизований двигун) була чудовим доповненням автомобіля, і вона досить міцна.

Автомобіль був доступний із системою повного приводу для легкого бездоріжжя. Варіант 4x4 надійний, а легка вага робить його ідеальним для будь-якої місцевості. Також завдяки доступній ціні автомобіль обирали ті, кому був потрібен хороший позашляховик, але вони не мали багато грошей.

Toyota Previa – дуже незвичний, але крутий мінівен. Джерело: Вікіпедія

Toyota Previa була випущена в 1990 році і поставлялася з платформою із центральним розташуванням двигуном, що було незвично для мінівенів. Система Supplementary Accessory Drive System дозволила розподілити вагу автомобіля 50:50, що зробило його комфортним у керуванні.

Автомобіль був доступний із заднім і з повним приводом, причому останній забезпечував набагато більше зчеплення на дорогах. Previa використовував систему All-Trac, а потім вийшло видання SC, з яким автомобіль оснащувався двигуном із наддувом. Хоча машина може не всім сподобатися, вона є претендентом на найкрутіший мінівен усіх часів і є справді незвичайним 4X4.

Pontiac 6000 – перший автомобіль GM, який мав доступний повний привід. Джерело: Cereal Marshmallows

Pontiac 6000 було випущено в 1982 році. Спочатку він отримав 2,5-літровий двигун Tech IV та передній привод, але на вибір був 2,8-літровий V6, який мав більше потужності. Версія STE, яка вийшла в 1984 році, принесла ще більше потужності. З нею Pontiac задумав автомобіль конкурувати з BMW.

Наприкінці 80-х версія STE вийшла з 3,1-літровим двигуном V6 та системою повного приводу для кращого зчеплення. Це був перший автомобіль GM, який отримав повний привід як опцію.

Volkswagen Type 2 завдяки повному приводу отримав посилене шасі. Джерело: Pinterest

Volkswagen Type 2 (T3) став третьою партією VW Transporter. У США він називався Vanogan (поєднання фургона та універсала). Спочатку він поставлявся із заднім приводом, але також мав систему 4x4 Synchro. Повний привід дав йому посилене шасі та більші гальма, і зробив Vanogan справжнім кемпером.

Фургон також мав коробку передач "4+G", що дозволило йому використовувати низьку передачу для бездоріжжя, щоб він міг їхати якомога повільніше. Vanogan також був універсальним і простим в обслуговуванні.

Audi 6 дуже добре почувався на бездоріжжі. Джерело: Autoevolution

Третє покоління Audi 6 вийшло у 2004 році. Модель отримала багато доопрацювань, безліч варіантів двигуна та велику кількість розкішних деталей. Вона також виглядала дуже стильно, мала якісний салон і була неймовірно безпечна. Версія 4x4, випущена у 2005 році, була готова до бездоріжжя і мала 3,0-літровий дизельний силовий агрегат V6 з турбонаддувом, прямим впорскуванням (TDI) та системою Quattro AWD.

Двигун видавав 290 к.с., чого було достатньо для позашляховика. Також автомобілю додали нові бампери та обшивку коліс, щоб покращити позашляхові можливості та зробити його більш жорстким. Машина є досить рідкісною в наші дні.