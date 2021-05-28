Лукашенко привіз Путіну документи по посадці літака Ryanair

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що привіз на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним документи, які прояснять ситуацію в зв'язку з посадкою літака Ryanair, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Економіка в Росії зростає. Природно, прив'язана до Росії наша економіка нормально рухається. Ну, завжди є охочі підкинути нам проблем. Ви про них знаєте, я вас проінформую. Я, користуючись таким довірчим ставленням з вами, захопив деякі документи, покажу вам. щоб ви розуміли, що відбувається. (...) щоб ви розуміли, що це за люди ", - сказав Лукашенко на початку переговорів з Путіним в п'ятницю.

У зв'язку з темою посадки літака Ryanair він торкнувся ситуацію навколо компанії "Бєлавіа".

"Ось цей випадок з літаком: (до нього)" Бєлавіа "не має ніякого відношення. (...)" Бєлавіа "при чому? Замочили на всю котушку! (...) За що покарали трудовий колектив" Бєлавіа "?. .. Ось їх обличчя ", - сказав Лукашенко.

Він додав, що після ознайомлення з привезеними документами стане зрозуміло, "що там відбувається і відбувалося".