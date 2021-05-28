Лукашенко привіз Путіну документи по посадці літака Ryanair
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що привіз на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним документи, які прояснять ситуацію в зв'язку з посадкою літака Ryanair, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Економіка в Росії зростає. Природно, прив'язана до Росії наша економіка нормально рухається. Ну, завжди є охочі підкинути нам проблем. Ви про них знаєте, я вас проінформую. Я, користуючись таким довірчим ставленням з вами, захопив деякі документи, покажу вам. щоб ви розуміли, що відбувається. (...) щоб ви розуміли, що це за люди ", - сказав Лукашенко на початку переговорів з Путіним в п'ятницю.
У зв'язку з темою посадки літака Ryanair він торкнувся ситуацію навколо компанії "Бєлавіа".
"Ось цей випадок з літаком: (до нього)" Бєлавіа "не має ніякого відношення. (...)" Бєлавіа "при чому? Замочили на всю котушку! (...) За що покарали трудовий колектив" Бєлавіа "?. .. Ось їх обличчя ", - сказав Лукашенко.
Він додав, що після ознайомлення з привезеними документами стане зрозуміло, "що там відбувається і відбувалося".
"Йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року ... Просто зрозуміло, що від нас хочуть ці друзі наші західні. Що тут обговорювати. Але немає тих висот, які більшовики не брали. Візьмемо і ми", - заявив Лукашенко.