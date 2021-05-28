Україна не отримувала повідомлень про мінування літака, яким летів Протасевич

Жодного повідомлення щодо мінування літака авіакомпанії Ryanair, в якому перебував білоруський журналіст і опозиціонер Роман Протасевич, ні Україна, ні інші європейські країни-партнери не отримували, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Українська сторона вкотре показала, що вважає абсолютно ненормальною ту практику, яка була застосована білоруською владою з посиланням на якесь повідомлення про мінування літака. Хочу офіційно підтвердити, що жодних повідомлень щодо мінування літака ні Україна, ні інші країни-партнери не отримували", - заявив Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю.

Він зазначив, що рішення про примусову посадку літака ухвалив білоруський режим з метою "політичної розправи над одним з опозиціонерів".

Як повідомлялося, 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Творця інформаційного порталу Nexta, визнаного в Білорусі екстремістським, Романа Протасевича, що летів цим рейсом, після посадки літака в Мінську затримали, також затримали його подругу, студентку Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі, громадянку Росії Софію Сапегу.

Повідомлялося, що інформація про мінування містилася в листі, надісланому електронною поштою через швейцарського провайдера Protonmail. У заяві провайдера зазначено, що на підставі метаданих можна зробити висновок про те, що його було доставлено вже після того, як літак було перенаправлено в аеропорт Мінська.

Згодом у Білорусі заявили, що повідомлення про мінування літака та необхідність його посадки отримали також в Україні та Польщі, проте ці країни відмовили літаку в посадці.

Проте, як заявив голова "Украероруху" Андрій Ярмак, під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса органи обслуговування повітряного руху "Украэроруху" не отримували жодних повідомлень про нестандартну ситуацію на борту і запитів на зміну плану польоту.