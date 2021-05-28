Українські блогери потрапили у скандал через розіграш із розбитим авто
18 популярних українських блогерів потрапили у скандал через розіграш авто – чорного Chevrolet Camaro. Багато користувачів мережі стверджують, що машина зовсім не нова і раніше була розбита, повідомляє Обозреватель.
На хвилю критики в мережі потрапили такі блогери як Таня Пренткович, Саша Бо, Аліна Шаманська, Аліна Френдій та інші.
Так, з'явилася інформація, що авто, яке розігрують, було розбите, а переможцю вручать не нову машину, а привезений з-за кордону "транспорт з сумнівною історією".
Одна з організаторок гіва Таня Пренткович розповіла в Instagram-stories, що з автомобілем все гаразд і він вже рік їздить в Україні. За словами блогерки, її батько та коханий також купили раніше биті машини.
Як прокоментував скандал юрист Владислав Білоцький, під масштабними розіграшами мається на увазі договір публічної оферти. Так, організаторка гіва пропонує всім охочим укласти угоду на певних умовах, які заздалегідь відомі і детально оголошені.
"У випадку з цим гучним giveaway "валютою" служать лайки і підписки. Ймовірно, цей автомобіль оформлений на когось з 18-ти блогерів і буде переданий переможцю за допомогою договору про дарування", – сказав юрист.