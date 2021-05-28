Українські блогери потрапили у скандал через розіграш із розбитим авто

18 популярних українських блогерів потрапили у скандал через розіграш авто – чорного Chevrolet Camaro. Багато користувачів мережі стверджують, що машина зовсім не нова і раніше була розбита, повідомляє Обозреватель.

На хвилю критики в мережі потрапили такі блогери як Таня Пренткович, Саша Бо, Аліна Шаманська, Аліна Френдій та інші.

Так, з'явилася інформація, що авто, яке розігрують, було розбите, а переможцю вручать не нову машину, а привезений з-за кордону "транспорт з сумнівною історією".

Багато користувачів мережі стверджують, що машина зовсім не нова. Джерело: instagram.com/tanyaprentkovych

Одна з організаторок гіва Таня Пренткович розповіла в Instagram-stories, що з автомобілем все гаразд і він вже рік їздить в Україні. За словами блогерки, її батько та коханий також купили раніше биті машини.

Блогерка прокоментувала скандал з машиною. Джерело: Скриншот

Таня Пренткович розповіла про машину. Джерело: Скриншот

Блогерка відповіла на критику в мережі. Джерело: Скриншот

Як прокоментував скандал юрист Владислав Білоцький, під масштабними розіграшами мається на увазі договір публічної оферти. Так, організаторка гіва пропонує всім охочим укласти угоду на певних умовах, які заздалегідь відомі і детально оголошені.

"У випадку з цим гучним giveaway "валютою" служать лайки і підписки. Ймовірно, цей автомобіль оформлений на когось з 18-ти блогерів і буде переданий переможцю за допомогою договору про дарування" , – сказав юрист.