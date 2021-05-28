З'явилося відео з порно-вечірки, яка відбулася перед "голою фотосесію" в Дубаї

У розпорядженні видання опинився відео зі скандальною вечірки в Дубаї, які організував киянин Віталій Гречин, повідомляє Страна.ua.

Ця історія прогриміла на початку квітня. Тоді поліція ОАЕ затримала 11 українок, які позували оголеними на балконі однієї з готелів.

Як вияснілосьа тоді, дівчат в близькосхідну країну привіз Гречин - американець українського походження, бізнесмен. А також організатор еротичних вечірок.

Сьогодні ми отримали відео з оргії, яку Віталій організував в Дубаях - якраз напередодні того, як українок затримали за ню-фотосесію. На початку ролика є і сам Гречин.

Учасники вечірки вживають якийсь білий порошок. Можливо, кокаїн. Самі вони називають його "цукровою пудрою". При цьому, що характерно, дівчата, які цей порошок розносять, одягнені в форму української поліції.