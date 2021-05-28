Зеленський призначив голову Кіровоградської обладміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний указ №214/2021 президент підписав 27 травня.

Зеленський зустрівся з новопризначеною головою обладміністрації в п'ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення. Він побажав Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в обладміністрації та знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал області.

Чорна, 1974 р. н., у 2002-2011 рр. працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області, після чого була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку - начальником управління економічної політики Кіровоградської обладміністрації. З 2020 року очолювала департамент агропромислового розвитку обладміністрації.