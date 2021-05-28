У Босфорі блоковано рух через аварію нафтоналивного танкера

Увечері в п'ятницю, 28 травня, в протоці Босфор трапилася надзвичайна подія. У нафтового танкера Rava заглох мотор, і він почав вільно дрейфувати за течією, створюючи небезпеку. Владі довелося тимчасово перекрити протоку, повідомляє Страна.ua.

Відео інциденту з'явилося на Ютуб.

249-метровий танкер з сирою нафтою Rava з несправним двигуном почало відносити, коли він йшов в сторону кварталу Енікьой. Босфор терміново перекрили для судів, а до танкера вислали буксир і катер.

У Головному управлінні берегової безпеки заявили, що буксир Kurtarma-8 і швидкісний рятувальний катер KEGM-5 були екстрено направлені до танкера і зупинили його в 300 метрах від берега.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що рух по Босфору зупинено через аварію танкера.

Якщо це затягнеться - то наслідки для України можуть бути масштабні. Через Босфор йде левова частка нашого експорту. І значна частина імпорту.

Особливо з урахуванням необхідності збільшувати імпорт палива, якщо Білорусія все-таки припинить поставки бензину.