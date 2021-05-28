МЗС допоможе компаніям, які постраждають від санкцій з боку Білорусі, - Кулеба

МЗС допоможе компаніям, які постраждають від санкцій з боку Білорусі, - Кулеба

У разі введення білоруською владою санкцій проти українських компаній МЗС України допоможе знайти альтернативні ринки збуту. Постраждалим компаніям потрібно звернутися до відомства, повідомляє РБК-Украина.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми безумовно прораховували, що Білорусь зробить щось у відповідь. Безумовно, ми були готові до цього сценарію. Хочу сказати, що будь - яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна звернутися в МЗС і ми разом з торговим представником України знайдемо альтернативний ринок продажу її товарів", - сказав міністр.

Новини

analytics