МЗС допоможе компаніям, які постраждають від санкцій з боку Білорусі, - Кулеба

У разі введення білоруською владою санкцій проти українських компаній МЗС України допоможе знайти альтернативні ринки збуту. Постраждалим компаніям потрібно звернутися до відомства, повідомляє РБК-Украина.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.