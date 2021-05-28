У Чехії заборонили танцювати в нічних клубах

Правительство Чехии с 31 мая разрешило открыть рестораны, бары, музыкальные бары и ночные клубы. Однако петь и танцевать там запрещено, повідомляє 420on.

Несмотря на то, что дискотеки могут быть открыты, в помещениях нельзя будет танцевать, заявил 28 мая на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех. Он считает этот шаг логичным с точки зрения предотвращения распространения эпидемии. Высший административный суд (ВАС) придерживается другого мнения: согласно вердикту ВАС правительство не имеет право устанавливать такие условия, при которых заведения не могут работать.

«Танец, несомненно, означает гораздо более тесный контакт между людьми, а значит есть риск распространения болезни. Я убежден, что люди могут приходить, сидеть, веселиться, есть или пить, но танцы как занятие, связанное с тесными контактами между людьми, в настоящее время не разрешены», — сказал Войтех.

На дискотеках будут действовать те же условия, что и при посещении ресторанов. Люди должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Владельцы ночных клубов и дискотек раскритиковали принятую меру. Они не уверены, что при таких условиях есть смысл открывать заведения.

«Я не могу представить, как кто-то будет ограничивать людей, если они встанут из-за стола и начнут танцевать. Это просто чушь», — сказал Мартин Гржебик, управляющий ночным клубом в Либерце.