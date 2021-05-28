В Іспанії кішки з'їли свою господарку

Страшную находку обнаружили полицейские, который пришли с проверкой в квартиру пожилой женщины в в районе Фуэнкарраль в Мадриде, повідомляє Noticia.

Как сообщает Telemadrid, 79-летняя уроженка Колумбии Клара Инес жила одна с семью кошками. Она редко выходила из дома из-за слабого здоровья, но иногда отправлялась на улицу, чтобы накормить бездомных кошек.

Соседи и знакомые точно не знают, когда Клара умерла. Она перестала отвечать на звонки и письма, а через какое-то время из квартиры начал доноситься неприятный запах. По предварительной версии, пенсионерка умерла от коронавируса, а ее кошки, оставшись без еды, начали питаться останками своей хозяйки. Когда полицейские вошли в квартиру, тело женщины было частично съедено, а рядом лежали пять мертвых кошек. По оценкам медиков, тело могло пролежать около трех месяцев.