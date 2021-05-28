Звільнений з СІЗО Антоненко бажає зустрічі з Зеленським

Підозрюваний у справі Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який нещодавно був звільнений з СІЗО, заявив, що готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Сьогодні.

Про це він сказав в ефірі радіо НВ. Він упевнений, що глава держави чітко і точно розуміє, що ніхто з підозрюваних не причетний до вбивства Шеремета.

"Тоді він (Зеленський) просто не був обізнаний, його якимось чином втягнули" , – сказав Антоненко.

За його словами, Зеленський з ним не зв'язувався на відміну від іншої підозрюваної Яни Дугар, з якою президент веде переписку.