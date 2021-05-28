Звільнений з СІЗО Антоненко бажає зустрічі з Зеленським
Підозрюваний у справі Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який нещодавно був звільнений з СІЗО, заявив, що готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Сьогодні.
Про це він сказав в ефірі радіо НВ. Він упевнений, що глава держави чітко і точно розуміє, що ніхто з підозрюваних не причетний до вбивства Шеремета.
"Тоді він (Зеленський) просто не був обізнаний, його якимось чином втягнули", – сказав Антоненко.
За його словами, Зеленський з ним не зв'язувався на відміну від іншої підозрюваної Яни Дугар, з якою президент веде переписку.
"Якщо він захоче зі мною поспілкуватися, я охоче з ним зустрінуся, тому що є про що поговорити. Про те, що він спілкується з Яною... Я думаю, що якби хтось із нас був до чогось причетний, такого би листування не було", – підкреслив Riffmaster.