Данилов спростував опублікований в ЗМІ законопроєкт про олігархів
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів не відповідає тому, що розглядають та над чим працюють в Офісі президента, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Данілов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
"Саме той проєкт, який з’явився нещодавно у ЗМІ – це не той проєкт, який сьогодні розглядається у кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі та те, що в ЗМІ - не відповідає дійсності".
Данілов каже, що окрім основного закону про олігархів, також розробляються інші необхідні ініціативи. Йдеться про антитрастове законодавство, закон про лобізм, закон про перевірку інвестицій та інші.
Він стверджує, що закон про деолігархізацію складатиметься із двох частин: "
Журналісти не знають, що там ще є друга частина, яка обов’язково буде йти як додаток до першої".