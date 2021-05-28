Данилов спростував опублікований в ЗМІ законопроєкт про олігархів

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів не відповідає тому, що розглядають та над чим працюють в Офісі президента, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Данілов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

"Саме той проєкт, який з’явився нещодавно у ЗМІ – це не той проєкт, який сьогодні розглядається у кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі та те, що в ЗМІ - не відповідає дійсності".

Данілов каже, що окрім основного закону про олігархів, також розробляються інші необхідні ініціативи. Йдеться про антитрастове законодавство, закон про лобізм, закон про перевірку інвестицій та інші.