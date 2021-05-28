Знаменитого ексфутболіста збірної України затримали п'яним за кермом

Колишнього футболіста збірної України В'ячеслава Шевчука було затримано поліцією в Києві з ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 28 травня, повідомляє Обозреватель.

На ролику видно, що ексгравець донецького "Шахтаря" знаходиться в неосудному стані. Як стверджує dtp.kiev.ua на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, Шевчук чинив опір поліцейським під час затримання.

Він кричав і штовхав правоохоронців. При цьому він відмовився проходити тест на драгері. Поліцейським довелося надіти на колишнього футболіста кайдани, щоб доставити його до відділку.