Данилов: Україна схиляється до версії Канади, що атака на літак МАУ в Ірані - теракт

Україна схиляється до версії, що атака на літак МАУ в Ірані була терактом. Раніше до такого висновку дійшов Канадський суд, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він підкреслив, що підтримує позицію Канади в цьому питанні.

"Я можу сьогодні сказати, що ми схиляємося до думки, що рішення, яке прийняв канадський суд, це було терактом щодо українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до цієї думки, і цю думку підтверджуємо" , - заявив Данилов.

Boeing 737 "Міжнародних Авіаліній України" зазнав аварії 8 січня 2020 року через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Унаслідок загинули 176 осіб. Пізніше влада Ірану зізналася, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.