Україна закрила небо для білоруських літаків

Відсьогодні, 29 травня, з 00:00 білоруським літакам заборонено використовувати повітряний простір України, повідомляє УНІАН.

Відповідну заборону запровадив Кабінет міністрів України, посиливши таким чином "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній.

Згідно із рішенням уряду, білоруські літаки не зможуть використовувати територію України як транзитну, а також сідати в аеропортах нашої країни.

Уряд також доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ і "Украероруху" повідомити про своє рішення білоруській стороні.