Джиган виступив в Одесі, попри скандал

Скандальний концерт Джигана в Одесі у нічному клубі "Queen" таки вирішили провести, попри гнівну реакцію активістів і заяву організаторів закладу про скасування заходу за годину до початку шоу, яке було заплановане на восьму вечора, повідомляє РБК-Україна.

Відео виступу російського репера 28 травня опублікував продюсер Олександр Орлов у своєму Instagram в stories.

На кадрах можна побачити, як Денис Устименко-Вайнштейн, він же Джиган, виконує свої пісні перед публікою на сцені на відкритті клубу "Queen" в Аркадії.

Захід проходить просто неба на території закладу, послухати артиста прийшло чимало відвідувачів.

Примітно, що перед цим було заявлено про скасування концерту, бо проти виступу Джигана, який раніше гастролював в окупованому Криму, виступили одеські активісти, пообіцяли "відреагувати відповідним чином" на цю подію.

Але, як виявилося, щось пішло не так, і Джиган таки виступив у "Queen" на відкритті, попри заборону.