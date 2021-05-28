Сервіс Revolut відкрив грошові перекази в Україну

Британська Фінтех-компанія Revolut ввела нову функцію переказу грошових коштів в Україну. За допомогою цього сервісу можна висилати гроші в 30 валютах, серед яких долари, фунти та швейцарські франки, повідомляє UBR.

При цьому українська гривня поки не підтримується.﻿ Відомо, що комісія за переказ складе € 3-5. Гроші йтимуть на рахунок одержувача до 5 робочих днів.

Щоб відправити кошти в Україну, необхідно в розділі платежів Payments вибрати Send і потім створити новий платіж (New). Після чого вибрати Add a bank recipient, а там - Україна.

Крім того, британці мають намір розширити свою присутність в нашій країні шляхом відкриття офісу в Києві. На офіційному сайті Revolut розміщена інформація про вакантні посади.

Додамо, що Revolut - це відома компанія, що пропонує банківські послуги онлайн. Була створена у 2015-му Миколою Сторонським та Владом Яценко. Головний офіс знаходиться в Лондоні.