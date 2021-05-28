Байден представив проект бюджету з найбільшими витратами за 75 років

Президент США Джо Байден в п'ятницю, 28 травня, представив американському конгресу проєкт бюджету на 2022 фінансовий рік. Документ передбачає збільшення державних витрат майже в чотири рази, до шести трильйонів доларів. Такі витрати стануть найбільшими з часів закінчення Другої світової війни, повідомляє Страна.ua.

Проєкт бюджету опублікований на сайті Білого дому. Згідно з документом, сума урядових витрат, закладених адміністрацією Байдена до бюджету, зросла з 1,52 трильйона доларів майже в чотири рази.

Пропоновані видатки на потреби Пентагону не змінилися в порівнянні з початковою редакцією і склали 715 мільярдів доларів. В цілому, на оборонні потреби Байден просить у конгресу майже 753 мільярди (плюс 12,5 мільярда доларів в порівнянні з показником попереднього року). Ключовими цілями витрат на оборону, як і раніше, називаються відбиття загрози з боку Китаю і Росії.

Новим рядком в бюджеті пропонується зробити боротьбу з "внутрішнім тероризмом", про який заговорили після штурму Капітолію - на це у Байдена хочуть витратити 131 млн доларів. До бюджету США на наступний фінансовий рік Байден і його команда пропонують закласти доходи на суму приблизно 4,17 трильйона доларів. Очікується, що надходження будуть зростати шляхом збільшення податкового навантаження на компанії та фізичних осіб з високими доходами.

Президентський проєкт бюджету передбачає собою запит конгресу і має попередній характер. Надалі цифри, як правило, коригуються, проте документ наочно свідчить про пріоритети американської адміністрації.

Документ був представлений конгресу 28 травня вдень, перед тривалою перервою в його роботі з нагоди Дня поминання в США (в поточному році він випадає на 31 травня). Тобто конгресмени не зможуть приступити до обговорення проєкту президентського бюджету до закінчення цієї перерви.