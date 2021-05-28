Київ відвідає делегація Конгресу США

Делегація Конгресу США на чолі з сенатором Джин Шахін проведе робоче турне країнами Східної Європи. Крім України, делегація відвідає Литву і Грузію, щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам, повідомляє Страна.ua.

Про це йдеться на сайті посольства США в Україні. Приїзд делегації очікується наступного тижня У повідомленні вказується, що перебуваючи в Україні американські сенатори будуть заохочувати продовження реформ, спрямованих на зміцнення демократії, і висловлювати солідарність з Україною на тлі російської агресії.

"Україна і Грузія є важливими партнерами США в боротьбі з дедалі агресивнішою Росією, і дуже важливо, щоб ми висловили нашу солідарність з народами України і Грузії та спонукали політичних лідерів продовжувати проводити необхідні реформи, які зміцнять їх демократії" , - заявила сенатор Шахін.

Американський сенатор також підкреслила, що США підтримують Україну і Грузію в їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції.

"І США прагнуть зіграти допоміжну роль, щоб зробити членство в НАТО і ЄС реальністю" , - сказала вона.

Крім того, як додали в посольстві, в Литві американські сенатори планують зустрітися з білоруської опозиціонеркою Світланою Тіхановською, щоб обговорити останні події в Білорусі.

Говорячи про агресію Росії щодо України, Шахін в черговий раз вказала на необхідність протидії за допомогою реформ.