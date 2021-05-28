Київ відвідає делегація Конгресу США
Делегація Конгресу США на чолі з сенатором Джин Шахін проведе робоче турне країнами Східної Європи. Крім України, делегація відвідає Литву і Грузію, щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам, повідомляє Страна.ua.
Про це йдеться на сайті посольства США в Україні. Приїзд делегації очікується наступного тижня У повідомленні вказується, що перебуваючи в Україні американські сенатори будуть заохочувати продовження реформ, спрямованих на зміцнення демократії, і висловлювати солідарність з Україною на тлі російської агресії.
"Україна і Грузія є важливими партнерами США в боротьбі з дедалі агресивнішою Росією, і дуже важливо, щоб ми висловили нашу солідарність з народами України і Грузії та спонукали політичних лідерів продовжувати проводити необхідні реформи, які зміцнять їх демократії", - заявила сенатор Шахін.
Американський сенатор також підкреслила, що США підтримують Україну і Грузію в їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції.
"І США прагнуть зіграти допоміжну роль, щоб зробити членство в НАТО і ЄС реальністю", - сказала вона.
Крім того, як додали в посольстві, в Литві американські сенатори планують зустрітися з білоруської опозиціонеркою Світланою Тіхановською, щоб обговорити останні події в Білорусі.
Говорячи про агресію Росії щодо України, Шахін в черговий раз вказала на необхідність протидії за допомогою реформ.
"Оскільки російські сили продовжують накопичуватися на кордоні з Україною, це також критичний момент для підтвердження того, що Конгрес Сполучених Штатів підтримує український народ проти агресії Путіна, і ми продовжимо надавати Україні необхідну допомогу в області безпеки, щоб вона могла захистити себе. Разом з тим ми знаємо, що кращий захист від втручання Росії - це сильна, стійка демократія, і тому ми продовжимо просувати програму реформ", - йдеться в повідомленні.