Вітренко виступив проти зняття американських санкцій з "СП-2"

НАК "Нафтогаз України" тільки частково підтримує відкрите звернення аналітичного центру Center for liberal modernity до федерального уряду і демократичних партій Німеччини, оскільки вважає неприпустимим заклик про пошук компромісу в частині зняття санкцій США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в прес-релізі НАК.

"Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації були зрозумілі. Очікуємо, що нова адміністрація США буде шукати певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. В свою черг ﻿ у, Німеччина, хоча б до виборів восени, постарається якнайшвидше закінчити будівництво "Північного потоку-2" і тиснути на США. Оскільки цей ризик був очевидний, я очікував, що мої попередники гратимуть на випередження" , - заявив голова правління НАК" Нафтогаз України "Юрій Вітренко.

З огляду на високу ймовірність виникнення нових загроз, Нафтогаз звертається до органів державної влади, до громадських діячів та експертної спільноти, щоб негайно виступити з публічною ініціативою і закликати стратегічних партнерів і всі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США з проєкту Північний потік-2.