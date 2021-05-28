У Києві поліція затримала неадеквата, який стріляв у людей з квартири

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в перехожих з вікна своєї квартири на вулиці Васильківській, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції. По спецлінії 102 столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Васильківській нетверезий чоловік закрився в квартирі і почав стріляти з вікна.

"Оцінивши ситуацію, в якій могли постраждати люди, а чоловік відмовився вийти, ми прийняли рішення демонтувати двері. Далі ми побачили, що власник встиг забарикадуватися меблями, при цьому погрожував самогубством, тому почали переговори. В результаті нам вдалося встановити контакт з чоловіком і припинити його дії" , - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Жителя Голосіївського району, 1991 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили предмети, схожі на пістолет і гільзи, які направили на експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру і клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.