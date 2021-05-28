Жителя Харківщини засудять за самозахоплення ділянки з пам'ятником археології

Житель с.Сподобовка Харківської області підозрюється у самовільному захопленні земельної ділянки, на якій розташований об'єкт історико-культурної спадщини (ч. 2 ст. 197-1 КК України, повідомляє Интерфакс-Украина.

"У проміжок часу з 2020 року по травень 2021 року зловмисник захопив земельну ділянку, що належить до земель історико-культурної спадщини. На ньому він здійснював посів озимої пшениці" , - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, 43-річний чоловік знав, що між його ділянкою та ділянкою, яким володіє його дружина, є ділянка історико-культурної спадщини площею 0,9 га. Там знаходиться поселення Сподобівське Дуванка-1, яка визнана пам'яткою археології місцевого значення відповідно до наказу Міністерства культури України від 27.03.2013 №228, та належить до бронзового віку II тис. до н.е. і салтівської культури VIII - IX ст. н.е. Там був культурний шар бронзового століття і раннього середньовіччя, що містить уламки ліпних глиняних посудин.

Санкція статті, інкримінованої підозрюваному, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 4 років або позбавлення волі на строк до 2 років.