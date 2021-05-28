Зеленський підписав закон про туризм та готелі

Зеленський підписав закон про туризм та готелі

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про туризм "щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який Верховна Рада прийняла 29 квітня 2021, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це передає прес-служба Глави держави. У повідомленні зазначається: "Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму.

Серед іншого закон дозволяє фізичним особам - підприємцям надавати готельні послуги.

Також документ дає право не тільки власникам, але і користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, харчування, курортні установи тощо.

Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2023 і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.

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