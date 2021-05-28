Зеленський підписав закон про туризм та готелі

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про туризм "щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який Верховна Рада прийняла 29 квітня 2021, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це передає прес-служба Глави держави. У повідомленні зазначається: "Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму.

Серед іншого закон дозволяє фізичним особам - підприємцям надавати готельні послуги.

Також документ дає право не тільки власникам, але і користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, харчування, курортні установи тощо.

Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2023 і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.