На Закарпатті п'яні поліцейські знущалися над дівчиною на очах у перехожих

В смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області двоє поліцейських приставали до дівчини на автозаправній станції. Причому обидва були п'яні.

Про це написав 27 травня у Фейсбуці користувач Іван Крайовий, супроводивши пост відеозаписами з камер спостереження на АЗС.

За даними чоловіка, начальник слідства Юрій Мартиніч і "його вірний слуга слідчий Дем'ян" замість того, щоб розкривати справи, приставали до дівчини. Їх намагалися зупинити перехожі, проте це не подіяло на нетверезих правоохоронців.

Судячи з відео, вони спочатку вмовляли жертву на словах, потім стали діяти більш грубо. Дівчина намагалася відштовхувати їх, хотіла піти, але її схопили та повалили біля машини, припаркованої біля входу в магазин при заправці. Досить довго один з чоловіків притискав її своїм тілом до землі.

Навколо зібрався натовп, але поліцейські продовжували домагатися на очах у людей, поки дівчина не забігла в магазин. Там в коридорі її продовжили бити прямо на підлозі. В результаті поліцейських зупинила опергрупа, яка приїхала.

За словами Крайового, сім'я одного з поліцейських має високе заступництво, тому він поводиться так розв'язно, не боячись покарань.

Скриншот из Фейсбука Ивана Краевого

Місцеві ЗМІ звернулися за коментарем до головного управління Національної поліції Закарпаття. Там сказали, що бачили запис з камер спостереження, підтвердили участь правоохоронців у домаганнях, але додали, що поліцейські не були при виконанні обов'язків. А потерпіла не має до них претензій. Однак службове розслідування проводиться.

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