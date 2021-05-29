На Закарпатті п'яні поліцейські знущалися над дівчиною на очах у перехожих

В смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області двоє поліцейських приставали до дівчини на автозаправній станції. Причому обидва були п'яні.

Про це написав 27 травня у Фейсбуці користувач Іван Крайовий, супроводивши пост відеозаписами з камер спостереження на АЗС.

За даними чоловіка, начальник слідства Юрій Мартиніч і "його вірний слуга слідчий Дем'ян" замість того, щоб розкривати справи, приставали до дівчини. Їх намагалися зупинити перехожі, проте це не подіяло на нетверезих правоохоронців.

Судячи з відео, вони спочатку вмовляли жертву на словах, потім стали діяти більш грубо. Дівчина намагалася відштовхувати їх, хотіла піти, але її схопили та повалили біля машини, припаркованої біля входу в магазин при заправці. Досить довго один з чоловіків притискав її своїм тілом до землі.

Навколо зібрався натовп, але поліцейські продовжували домагатися на очах у людей, поки дівчина не забігла в магазин. Там в коридорі її продовжили бити прямо на підлозі. В результаті поліцейських зупинила опергрупа, яка приїхала.

За словами Крайового, сім'я одного з поліцейських має високе заступництво, тому він поводиться так розв'язно, не боячись покарань.

Місцеві ЗМІ звернулися за коментарем до головного управління Національної поліції Закарпаття. Там сказали, що бачили запис з камер спостереження, підтвердили участь правоохоронців у домаганнях, але додали, що поліцейські не були при виконанні обов'язків. А потерпіла не має до них претензій. Однак службове розслідування проводиться.