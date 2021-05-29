Туреччина порахувала збитки після аварії танкера в Босфорі

Адміністрація Стамбула оцінила збиток після аварії хорватського танкера RAVA в протоці Босфор, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться в повідомленні влади міста. Інцидент не призвів до людських жертв або матеріальних втрат і не завдав шкоди навколишньому середовищу. Судно було зупинено терміново прибули буксирами берегової охорони після того, як початок дрейфувати в бік берега в районі кварталу Еники.

«В результаті інциденту з танкером постраждалих немає, шкоди навколишньому середовищу і матеріальних втрат немає. Операцію по буксируванню танкера планується закінчити в найближчі хвилини» , - заявила адміністрація столиці Туреччини.

Раніше в п'ятницю, 28 травня, рух суден по протоці Босфор у Стамбулі призупинили через аварію танкера з нафтою. Судно RAVA дрейфувала через поломки кермового управління. У 300 метрах від берега танкер підхопили буксири берегової охорони. Також зазначалося, що довжина судна становить 249 метрів. Інцидент заблокував рух по Босфору в обидва боки, який відновився після проведення необхідних робіт.